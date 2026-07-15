UPI
ГлавнаяNews
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

UPI

15 подписчиков

UNESCO panel recommends Japan reflect history of forced Korean laborers at Sado mine: officials

UNESCO panel recommends Japan reflect history of forced Korean laborers at Sado mine: officials

An international heritage body has recommended that Japan take further steps to adequately reflect the "whole history" of the Sado mine World Heritage site, linked to the wartime mobilization of Korean laborers.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии