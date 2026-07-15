UNESCO panel recommends Japan reflect history of forced Korean laborers at Sado mine: officials

An international heritage body has recommended that Japan take further steps to adequately reflect the "whole history" of the Sado mine World Heritage site, linked to the wartime mobilization of Korean laborers.
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