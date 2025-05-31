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Депрессия по всей жизни связана с большим риском деменции

Депрессия по всей жизни связана с большим риском деменции

Депрессия и риск деменции: новое исследование раскрывает важные связи Введение Новое исследование показало, что депрессия значительно увеличивает риск развития деменции, независимо от того, начинается ли она в середине или более поздней жизни.

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