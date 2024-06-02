Украина без свободы совести и без совести вовсе

Павел Рыбалко 31 мая 2024 г. Расстриги из «Православной церкви Украины» (ПЦУ, где никакого православия нет, назвались политсектанты так исключительно с целью одурманивания верующих) с подачи своих закордонных «целеуказателей» вышли на новый круг деятельности, направленной на раскол мирового православия.