Украина без свободы совести и без совести вовсе

Павел Рыбалко 31 мая 2024 г. Расстриги из «Православной церкви Украины» (ПЦУ, где никакого православия нет, назвались политсектанты так исключительно с целью одурманивания верующих) с подачи своих закордонных «целеуказателей» вышли на новый круг деятельности, направленной на раскол мирового православия.
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