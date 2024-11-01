Воронежские госавтоинспекторы оказали помощь водителю сломавшегося автобуса

На 473-м километре автодороги инспекторы заметили автобус «Неоплан», остановившийся на обочине. 46-летний водитель, направлявшийся из Москвы в Краснодарский край, рассказал, что у него возникли проблемы со сцеплением, а затем разрядился аккумулятор.