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Воронежские новости

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Воронежские госавтоинспекторы оказали помощь водителю сломавшегося автобуса

Воронежские госавтоинспекторы оказали помощь водителю сломавшегося автобуса

На 473-м километре автодороги инспекторы заметили автобус «Неоплан», остановившийся на обочине. 46-летний водитель, направлявшийся из Москвы в Краснодарский край, рассказал, что у него возникли проблемы со сцеплением, а затем разрядился аккумулятор.

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