Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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  • Гулька
    Давно бы ТАК!"Искандер" нагрян...
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"Искандер" нагрянул во время совещания: Здание СБУ стёрто – под завалами командование фронта. Полыхает от Одессы до Киева

"Искандер" нагрянул во время совещания: Здание СБУ стёрто – под завалами командование фронта. Полыхает от Одессы до Киева

Мощнейшие взрывы прогремели в тылу противника. Дроны снимают на видео километровые столбы огня. Разбиты ключевые объекты украинской оборонки.

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Комментарии
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Валерий Фоменков
Смерть бандерью!
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8 час.
Семен Демин
Почаще, почаще и посильнее! Хорошие новости.
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6 час.
Гулька
Давно бы ТАК!
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5 мин.
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