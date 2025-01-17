Geely Cityray. Эффект простого воздействия

При прочих равных люди выбирают знакомые вещи, даже если на это нет других объективных причин. Так можно описать эффект простого воздействия, который является одним из базовых принципов в сфере маркетинга.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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