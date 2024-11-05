Все в сад: выставка Леонида Пурыгина и Сергея Горшкова в галерее Artstory

О мужском и женском — через народную культуру и современный быт. Выставка «Парк культуры и отдыха Лени и Сережи» (куратор — Анна Апресян), ставшая одним из проектов юбилейного десятого года галереи Artstory, посвящена двум, казалось бы, совершенно разным авторам — Леониду Пурыгину и Сергею Горшкову.
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