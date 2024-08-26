В ДТЭК заявили об экстренных отключениях света на Украине

В украинском энергохолдинге ДТЭК заявили о введении экстренных отключений света на Украине. «Укрэнерго предоставила распоряжение ввести экстренные отключения света», — говорится в Telegram-канале компании.
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