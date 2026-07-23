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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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На "Госуслугах" могут появиться функции соцсетей

На "Госуслугах" могут появиться функции соцсетей

Для россиян хотят создать универсальную цифровую экосистему Правительство России разрабатывает долгосрочную стратегию развития портала "Госуслуги", рассчитанную до 2035 года, сообщает газета "Известия" со ссылкой на два источника.

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