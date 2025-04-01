В Петербурге арестовали криминального авторитета Сархана Асадова

Он уже не раз незаконно пересекал границу и возвращался в город Криминального авторитета Сархана Асадова вновь задержали в Петербурге в конце февраля: 40-летнему мужчине вменяют незаконное пересечение границы, передаёт Neva.
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