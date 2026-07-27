МИД Литвы намерен обязать россиян письменно осудить СВО для въезда в страну

МИД Литвы планирует дополнить закон о национальных санкциях новыми ограничениями. В случае их принятия ученым и спортсменам, а также деятелям культуры и образования из России и Белоруссии запретят въезд в балтийскую республику, если они откажутся подписывать документ с осуждением СВО.