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Газета.ру

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МИД Литвы намерен обязать россиян письменно осудить СВО для въезда в страну

МИД Литвы намерен обязать россиян письменно осудить СВО для въезда в страну

МИД Литвы планирует дополнить закон о национальных санкциях новыми ограничениями. В случае их принятия ученым и спортсменам, а также деятелям культуры и образования из России и Белоруссии запретят въезд в балтийскую республику, если они откажутся подписывать документ с осуждением СВО.

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