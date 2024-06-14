На Камчатке поймали 110 браконьеров, занимавшихся незаконным промыслом

На Камчатке продолжается активная борьба с браконьерством. За последнюю декаду июня инспекторы СВТУ ФАР составили 177 протоколов об административных правонарушениях, пять из которых уже направлены в следственные органы для расследования.
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