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Понедельник атакует: мемы, которые спасут твой день

Понедельник атакует: мемы, которые спасут твой день

Понедельник — это когда тело уже сидит в офисе, а душа всё ещё нежится под одеялом и не подписывалась на начало новой недели.

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