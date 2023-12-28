Для юных изобретателей из Алексеевского проведут научные мастер-классы

Научная станция Московского государственного технического университета (МГТУ) имени Н.Э. Баумана в рамках фестиваля «Путешествие в Рождество» подготовила для юных жителей Алексеевского уникальные мастер-классы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии