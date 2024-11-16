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СИЗО и домашний арест: известна судьба депутатов-хулиганов из Лакинска

СИЗО и домашний арест: известна судьба депутатов-хулиганов из Лакинска

Игорю Карпову и Данилу Журавлеву предъявили обвинения в избиении предпринимателя в сервисе.Дело предполагаемых депутатов-хулиганов, связанное с другим более громким - лакинского депутата-рабовладельца Николая Малышева, развивается.

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