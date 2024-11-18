Рынок желает большей премии к выпускам ОФЗ

Минфин провёл аукцион ОФЗ, предложив инвесторам два выпуска. При его проведении индекс RGBI воспрянул и закрепился выше 100 пунктов, но вопрос с инфляцией всё равно остаётся открытым, как и последующие, возможное повышение ставки в декабре:Повышение ключевой ставки на ближайшем заседании не предопределено, но вероятность очень высока.