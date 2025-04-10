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«Нам пришлось»: стало известно о неожиданном требовании США к Европе по российскому газу

«Нам пришлось»: стало известно о неожиданном требовании США к Европе по российскому газу

Shutterstock/FOTODOM Соединенные Штаты могут потребовать от европейских стран возобновить импорт российского газа, считает эксперт Берлинского центра материалов и энергии имени Гельмгольца Сюзанна Нис, чьи слова приводит издание Euractiv.

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