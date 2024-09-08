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За сутки украинские боевики потеряли до 2075 человек

По данным Минобороны РФ, за сутки вооруженные силы Украины потеряли до 2075 человек.Согласно актуальным данным, группировкой армии "Запад" были нанесены потери 14-й, 53-й, 54-й механизированных, 77-й аэромобильной, 3-й штурмовой бригад ВСУ, 114-й бригады теробороны.

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