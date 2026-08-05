В Новом Уренгое дорожники перекроют проезд в сторону Коротчаево из-за ремонта

В августе на участке дороги Коротчаево — Новый Уренгой трижды будут перекрывать проезд по ночам. Это связано с ремонтом железнодорожного переезда, сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО.
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