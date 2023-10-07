Колумбийский посол рассказал про кризис с мигрантами

Беспрецедентный поток десятков тысяч мигрантов, направляющихся в США, каждый месяц пересекающих джунгли Панамы Дарьен-Гап, представляет собой «неустойчивый кризис», заявил посол Колумбии в США Хильберто Мурильо, 6 октября сообщает CBS.
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