Появилось 15 минут геймплея фантастического экшена с открытым миром Outcast — A Ne...

Появилось 15 минут геймплея фантастического экшена с открытым миром Outcast — A New BeginningИздание Game Informer опубликовало 15-минутное геймплейное видео предстоящего фантастического экшена с открытым миром Outcast — A New Beginning, который представляет собой сиквел оригинальной игры, вышедшей в 1999 году.
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