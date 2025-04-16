Комитет госдоходов предупредил казахстанцев о фейковых сообщениях

На сегодняшний день интернет-мошенники продолжают направлять фейковые сообщения с заголовком «Предупреждение о необходимости незамедлительной уплаты налога» на электронные адреса или в WhatsApp, передает inAktau.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии