Все не так хорошо, как кажется: неожиданное решение Кейт Миддлтон встревожило британцев

Принцесса Уэльская снова пропустит важное мероприятие. Британцы обеспокоены поведением Кейт Миддлтон LEGION-MEDIAРешение Кейт Миддлтон и ее законного супругаУильяма отказаться в этом году от совместного посещения Пасхальной службы обеспокоило подданных короля Карла.
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