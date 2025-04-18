Все не так хорошо, как кажется: неожиданное решение Кейт Миддлтон встревожило британцев

Принцесса Уэльская снова пропустит важное мероприятие. Британцы обеспокоены поведением Кейт Миддлтон LEGION-MEDIAРешение Кейт Миддлтон и ее законного супругаУильяма отказаться в этом году от совместного посещения Пасхальной службы обеспокоило подданных короля Карла.