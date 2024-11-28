Берлинские власти отказали в ВНЖ трем журналистам из России

Власти Берлина отказали предоставлять трем российским журналистам вид на жительство. Подробности сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя департамента внутренних дел, цифровизации и спорта при сенате немецкой столицы.
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