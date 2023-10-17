Уголовное дело возбудили после наезда машины сотрудницы УК на женщину в Щелкове

РИАМО - 17 окт. В отношении девушки-водителя, которая совершила наезд на женщину в Щелкове, возбуждено уголовное дело по статье 111 часть 2 УК РФ, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.
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