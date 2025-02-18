США решили продать Украину России за 500 миллиардов долларов, которые возьмут ценными ресурсами. Об этом в эфире видеоблога журналиста Василия Голованова заявил находящийся за границей экс-советник офиса президента Украины, внесенный РФ в список экстремистов и террористов Алексей Арестович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».