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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Непомнящий победил на мемориале Гашимова по рапиду и блицу, Абдусатторов – 2-й, Артемьев – 4-й, Раппорт – 8-й

Соревнования проходили с 26 по 28 сентября. Участники провели один круг в рапид, а также два в блиц. Мемориал Вугара Гашимова Шуша, Азербайджан Итоговое положение 1.

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