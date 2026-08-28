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Газета.ру

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Эксперт Богомолова: у людей 45-50 лет есть ощущение отложенной жизни

Эксперт Богомолова: у людей 45-50 лет есть ощущение отложенной жизни

Люди среднего возраста нередко откладывают исполнение желаний на неопределенное будущее, рассчитывая, что смогут начать жить по-настоящему после выхода на пенсию или наступления других подходящих обстоятельств.

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