SHAMAN в "базе предателей": Кто устроил провокацию, совпавшую с блокировкой?

То ли передел рынка, то ли злонамеренная провокация наших заокеанских "партнёров" через ручных миньонов, но факт остаётся фактом: в который раз вбрасывается так называемая база предателей, куда на этот раз попал SHAMAN.
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