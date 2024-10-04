Суд не стал банкротить разработчика проекта реконструкции очистных в Челябинске

Челябинский арбитраж отклонил иск о банкротстве АО «Челябгипромез». Как передает корреспондент РИА «Новый День», 2 октября Арбитражный суд Челябинской области прекратил производство по делу о банкротстве АО «Челябгипромез».
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