Путин анонсировал совместный с КНР проект по перевозке грузов дронами

Новый проект по перевозке гражданских грузов беспилотниками при участии Минтранса, «ГЛОНАСС» и представителей КНР стартует на полях IX Восточного экономического форума, заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии.
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