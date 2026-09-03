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Путин анонсировал совместный с КНР проект по перевозке грузов дронами

Путин анонсировал совместный с КНР проект по перевозке грузов дронами

Новый проект по перевозке гражданских грузов беспилотниками при участии Минтранса, «ГЛОНАСС» и представителей КНР стартует на полях IX Восточного экономического форума, заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии.

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