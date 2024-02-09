Шойгу поручил в ходе СВО активнее вести разведку на всю глубину обороны врага

Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу во время посещения пункта управления одного из объединений «Западной» группировки войск поручил активнее вести разведку на всю глубину обороны украинских националистов.
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