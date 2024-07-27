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Украинские военные обстреляли Горловку

Украинские военные обстреляли Горловку

Украинские войска ночью и утром в субботу, 27 июля, обстреляли Горловку. Об этом сообщили в Тelegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

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