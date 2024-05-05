Столичные росгвардейцы обеспечили безопасность на пасхальных мероприятиях

Сотрудники подразделений Главного управления Росгвардии по Москве и соединения по охране общественного порядка Центрального округа войск национальной гвардии совместно с полицейскими обеспечили безопасность при проведении мероприятий в честь православного праздника Пасхи Христовой.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии