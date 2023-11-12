Российским гимнастам придется унижаться для участия в мировых турнирах

К нейтральному статусу спортсмена и отсутствию национального флага и гимна, которыми уже привычно третируют российских атлетов за рубежом, Международная федерация гимнастики добавила для наших соотечественников еще несколько собственных условий.
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