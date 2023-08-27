СРОЧНО: СК РФ подтверждает гибель Евгения Пригожина

Александр Ширай Кто бы сомневался, что "экспертиза" публично подтвердит, чтобы закрыть вопрос... Независимо от реальной картины.

ТН Татьяна Новикова А почему должны быть сомнения? Не надо идиотизм разводить, Александ Ширай!