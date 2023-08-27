Русская весна

115 422 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • rayisa samolkina
    А может это фейк?Зеленский купил р...
  • Приисподня
    Молодец Зеля! Ворует по призидентски с размахом и по быстретй, и по шустрей других! А главное харя не трескается - ор...Зеленский купил р...
  • лина любимцева
    Все надежды,что Пригожин жив - рухнули... ОЧЕНЬ ЖАЛЬ!! Светлая память всем погибшим ребятам!!! Самые искренние соболе...СРОЧНО: СК РФ под...

СРОЧНО: СК РФ подтверждает гибель Евгения Пригожина

СРОЧНО: СК РФ подтверждает гибель Евгения Пригожина

Следственный комитет РФ подтверждает гибель Евгений Пригожина в авиакатастрофе в Тверской области. Представитель ведомства Светлана Петренко сегодня сообщила о завершении опознания всех погибших в частном самолёте Embraer.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Александр Ширай
Кто бы сомневался, что &quot;экспертиза&quot; публично подтвердит, чтобы закрыть вопрос... Независимо от реальной картины.
Ответить
14 час.
ТН
Татьяна Новикова
А почему должны быть сомнения? Не надо идиотизм разводить, Александ Ширай!
Ответить
12 час.
лл
лина любимцева
Все надежды,что Пригожин жив - рухнули... ОЧЕНЬ ЖАЛЬ!! Светлая память всем погибшим ребятам!!! Самые искренние соболезнования родным и близким погибших.
Ответить
8 час.

Картина дня

наверх