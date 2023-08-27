Следственный комитет РФ подтверждает гибель Евгений Пригожина в авиакатастрофе в Тверской области. Представитель ведомства Светлана Петренко сегодня сообщила о завершении опознания всех погибших в частном самолёте Embraer.
СРОЧНО: СК РФ подтверждает гибель Евгения Пригожина
Комментарии
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Александр Ширай
Кто бы сомневался, что "экспертиза" публично подтвердит, чтобы закрыть вопрос... Независимо от реальной картины.
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14 час.
ТН
Татьяна Новикова
А почему должны быть сомнения? Не надо идиотизм разводить, Александ Ширай!
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12 час.
лл
лина любимцева
Все надежды,что Пригожин жив - рухнули... ОЧЕНЬ ЖАЛЬ!! Светлая память всем погибшим ребятам!!! Самые искренние соболезнования родным и близким погибших.
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8 час.
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