Как остановить мошенников: ЦБ и Росфинмониторинг вводят жесткий контроль за мигрантами

По словам Богдана Шабли, главы Службы финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ, значительная часть дропперских карт, используемых для сомнительных онлайн-операций, принадлежит иностранным гражданам.
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