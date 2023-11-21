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Что известно о задержании мигрантов из-за смертельных отравлений метадоном в Астрахани

Что известно о задержании мигрантов из-за смертельных отравлений метадоном в Астрахани

В Астрахани из-за наркотика, которым торговали мигранты, пострадали 20 человек, часть умерли.В ночь на 21 ноября в Астрахани задержали группу мигрантов, которых подозревают в распространении наркотиков в Астрахани.

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