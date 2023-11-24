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Добрый Мир

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Телохранитель "Панциря" и гроза БПЛА, комплекс "Деривация-ПВО"!

Телохранитель "Панциря" и гроза БПЛА, комплекс "Деривация-ПВО"!

Всем привет, как многие, наверное, заметили, БПЛА или дроны хорошо зарекомендовали себя в различных конфликтах за последние 6-7 лет, оно и не удивительно, так как компактный и маневренный летательный аппарат, не только угроза для бронетехники, но и для полноценного комплекса ПВО.

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