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На фоне слухов о разводе модель Бьянка Цензори снялась в прозрачном боди

На фоне слухов о разводе модель Бьянка Цензори снялась в прозрачном боди

Канье Уэст вновь показал жену в полураздетом виде.  Канье Уэст, знаменитый американский рэпер и продюсер, вновь вышел на авансцену общественного внимания, опубликовав новые фото с женой, моделью Бьянкой Цензори.

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