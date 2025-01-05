Рогов: ВСУ прекратили организованное сопротивление в Курахово

Гарнизон украинских боевиков в Курахово в западной части ДНР прекратил организованное сопротивление. Об этом рассказал председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, передает РИА Новости.