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Рогов: ВСУ прекратили организованное сопротивление в Курахово

Рогов: ВСУ прекратили организованное сопротивление в Курахово

Гарнизон украинских боевиков в Курахово в западной части ДНР прекратил организованное сопротивление. Об этом рассказал председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, передает РИА Новости.

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