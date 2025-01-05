Рогов: ВСУ прекратили организованное сопротивление в Курахово

Гарнизон украинских боевиков в Курахово в западной части ДНР прекратил организованное сопротивление. Об этом рассказал председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, передает РИА Новости.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии