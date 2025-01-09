РСТ: в этом году у россиян вырос интерес к Шерегешу и Архызу

В России спрос на внутренний туризм заметно растет практически во всех сегментах. Сейчас жители активно едут на горнолыжные курорты, причем в числе популярных – не только Красная Поляна, рассказал RT вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин.