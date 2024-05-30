DHS: США выдали россиянам рекордное число грин-карт в количестве 12790 единиц

В 2023 году в США выдали гражданам России рекордное количество грин-карт - 12790 единиц. Об этом сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на данные министерства внутренней безопасности США (DHS) и других профильных ведомств.
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