В Москве, Московской и Воронежской областях отменили режим контртеррористической операции

Эти меры приняли два дня назадВ Москве снимаются все ограничения, действовавшие в связи с введением режима контртеррористической операции (КТО).
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