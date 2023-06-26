Daily Storm

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В Москве, Московской и Воронежской областях отменили режим контртеррористической операции

В Москве, Московской и Воронежской областях отменили режим контртеррористической операции

Эти меры приняли два дня назадВ Москве снимаются все ограничения, действовавшие в связи с введением режима контртеррористической операции (КТО).

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