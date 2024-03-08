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Кубок мира. Лагрейд, братья Бо и Понсилуома показали лучший ход на этапах эстафеты, Австрия – быстрейшая в стрельбе

Кубок мира по биатлону-2023/24 8-й этап Солджер Холлоу, США Мужчины Эстафета Лыжный ход 1-й этап 1. Стурла Хольм Лагрейд (Норвегия) – 15.

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