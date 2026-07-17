«Бензиновый прайс» от батюшки: священник из Новороссийска записал видеообращение

«Бензиновый прайс» от батюшки: священник из Новороссийска записал видеообращениеПока автомобилисты с тревогой следят за ценниками на АЗС, настоятель храма в Новороссийске Александр Меркулов решил сменить гнев на милость и перевести ситуацию в плоскость юмора.
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