Театр абсурда
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Театр абсурда

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  • леонид рыбаков
    второй год люди спрашивают почему не раздолбали системно и постоянно всю логистику  порты. аэродромы. вокзалы .мосты ...Жалеть ли мирное ...
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Жалеть ли мирное население при ударах по Украине?

Жалеть ли мирное население при ударах по Украине?

Политнавигатор Ροccия нe дοлжнa бοятьcя жepтв cpeди миpнοгο нaceлeния Уκpaины, κοгдa будут нaнοcитьcя удapы пο цeнтpaм пpинятия peшeний.

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Комментарии
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ВТ
Врам Тавризов
Мы же убираем своё мирное население, пусть и они так делают Пусть около своих производств ВПК и военных объектов не в зоне СВО делают санитарные зоны радиусом не менее 1 км и все дела С нашей стороны жалость есть к нашим людям, к их людям - только пожелание просить свою безопасность у киевской власти Судя по людским потерям на фронте, им люди до фени
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8 час.
Александр Гончаров
Лес рубят, щепки летят!
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4 час.
леонид рыбаков
второй год люди спрашивают почему не раздолбали системно и постоянно всю логистику  порты. аэродромы. вокзалы .мосты ---особенно на границе с со всеми бывшими братьями которые ни когда братьями не были и помогают по полной завозить оружие .Значит кто то лоббирует не зря олигархи требуют заключить мирный договор .
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3 мин.

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