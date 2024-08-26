Жалеть ли мирное население при ударах по Украине?

ВТ

Врам Тавризов

Мы же убираем своё мирное население, пусть и они так делают Пусть около своих производств ВПК и военных объектов не в зоне СВО делают санитарные зоны радиусом не менее 1 км и все дела С нашей стороны жалость есть к нашим людям, к их людям - только пожелание просить свою безопасность у киевской власти Судя по людским потерям на фронте, им люди до фени