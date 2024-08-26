Политнавигатор Ροccия нe дοлжнa бοятьcя жepтв cpeди миpнοгο нaceлeния Уκpaины, κοгдa будут нaнοcитьcя удapы пο цeнтpaм пpинятия peшeний.
Жалеть ли мирное население при ударах по Украине?
Комментарии
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Врам Тавризов
Мы же убираем своё мирное население, пусть и они так делают Пусть около своих производств ВПК и военных объектов не в зоне СВО делают санитарные зоны радиусом не менее 1 км и все дела С нашей стороны жалость есть к нашим людям, к их людям - только пожелание просить свою безопасность у киевской власти Судя по людским потерям на фронте, им люди до фени
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8 час.
Александр Гончаров
Лес рубят, щепки летят!
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4 час.
леонид рыбаков
второй год люди спрашивают почему не раздолбали системно и постоянно всю логистику порты. аэродромы. вокзалы .мосты ---особенно на границе с со всеми бывшими братьями которые ни когда братьями не были и помогают по полной завозить оружие .Значит кто то лоббирует не зря олигархи требуют заключить мирный договор .
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3 мин.
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