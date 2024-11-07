Дональд Трамп возвращается к власти, открывая Новую эру неопределенности — пишет Нью-Йорк Таймс на траурно-чёрном фоне.
Трамп может набедокурить поболее Байдена, Обама и Буша вместе взятых
Комментарии
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Владимир Алтайцев
У политика часто язык служит для прикрытия своих планов. Потому верить искренне нельзя ни одному политику ни в одной стране. Они же, политики - "разносторонние " люди - думают одно, говорят второе, а делают третье.Иногда совсем не совпадающее с его словами.
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15 час.
Владимир Алтайцев
Он будет обижать и унижать Россию.
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15 час.
Владимир Яковлевич
Зае@ется Трам пыль глотать ,что бы унизить Россию. Тем более обидеть ее, какую нибудь хрень англосаксонскую он может ляпнуть и только. Трамп с помощи больного придурка Байдена и так много денег потерял. Пора долги возвращать и кошелек свой пополнить, нежели чем тратить бабло на хохло@бов😜
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2 час.
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