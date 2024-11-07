Трамп может набедокурить поболее Байдена, Обама и Буша вместе взятых

Владимир Алтайцев У политика часто язык служит для прикрытия своих планов. Потому верить искренне нельзя ни одному политику ни в одной стране. Они же, политики - "разносторонние " люди - думают одно, говорят второе, а делают третье.Иногда совсем не совпадающее с его словами.

Владимир Алтайцев Он будет обижать и унижать Россию.