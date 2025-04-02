Russian Field: 36% россиян выступили за освоение Арктики со странами БРИКС

Большинство россиян предпочли бы осваивать Арктику с дружественными странами. На это указывают результаты социологического исследования «Образ Арктики в глазах россиян», проведенного службой Russian Field.
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