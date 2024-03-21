Курганская организация недоплатила налогов на 40 миллионов рублей

В настоящее время силами Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Курганской области проводится оперативное сопровождение уголовного дела, возбужденного против руководства ООО «ПМК».
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